Japonya Başkanı Kişida'dan 2011 depreminin etkilediği bölgeleri ziyaret etti - Haberler
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Japonya Başkanı Kişida'dan 2011 depreminin etkilediği bölgeleri ziyaret etti

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya Başkanı Kişida'dan 2011 depreminin etkilediği bölgeleri ziyaret etti

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Mart 2011 deprem ve tsunamisinde hasar gören kuzeydoğu bölgelerini ziyaret etti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Mart 2011 deprem ve tsunamisinde hasar gören kuzeydoğu bölgelerini ziyaret etti.

Mecliste 4 Ekim'de seçilmesi sonrası başbakan olarak bölgeyi ilk kez ziyaret eden Kişida, kıyı ilçesi Rikuzentakata'daki anıta çelenk bıraktı.

Ofunato ilçesinde yerel temsilcilerle buluşan Kişida, "Düşüncelerinizi öğrenmek ve bunları ekonomi politikalarıma dahil etmek istiyorum." dedi.

İwate Valisi Tasso Takuya, bölgenin yeniden inşasına yönelik Kişida'ya brifing verdi. Daha sonra Miyagi eyaletine geçen Kişida, yerel turizm bölgelerini gezdi.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) iç seçimlerinde liderlik yarışını kazanan Kişida, 4 Ekim'de Mecliste başbakan seçilmişti.

Seçilmesi sonrası meclisteki politika konuşmasında Kişida, "Deprem sonrası kuzeydoğu bölgelerinde yeniden inşa olmazsa, Japonya yeniden canlanamaz." demişti.

"Tohoku" ismiyle bilinen Japonya'nın kuzeydoğusunda Mart 2011'de yaşanan 9 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybettiği biliniyor.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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