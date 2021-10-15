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Japonya Başbakanı Kişida, İngiliz mevkidaşı Johnson ile telefonda görüştü

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya Başbakanı Kişida, İngiliz mevkidaşı Johnson ile telefonda görüştü

İngiltere, 2011'deki depremde Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde yaşanan sızıntı sonrası Japon gıda ürünlerine getirilen ithalat sınırlamalarını kaldırmayı düşünüyor.

İngiltere, 2011'deki depremde Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde yaşanan sızıntı sonrası Japon gıda ürünlerine getirilen ithalat sınırlamalarını kaldırmayı düşünüyor.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaklaşık 30 dakikalık telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Çin ve Kuzey Kore dahil "bölgesel duruma" yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

İki başbakan, Çin'in faaliyetlerine karşı "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunu hayata geçirmeye yönelik yakın iş birliğini sürdüreceklerini bildirdi.

Son dönemde iki ülke arasında güvenlik konusundaki iş birliğinin artmasını memnuniyetle karşılayan mevkidaşlar, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (JSDF) ile İngiliz ordusu arasında "karşılıklı çalışabilirliğin artırılması" için yakın zamanda mutabakat imzalanmasında anlaştı.

Dışişleri Bakanlığına göre görüşmede, İngiltere'nin bölgesel serbest ticaret anlaşması Trans Pasifik Ortaklığına (TPP) katılım durumu da ele aldı.

Kyodo ajansının Japonya Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı bilgiye göre, Kişida görüşmede, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansına (COP26) katılmayı planladığını da aktardı.

Görüşmede Johnson, İngiltere'nin 2011 Fukuşima nükleer faciası sonrası Japon gıda ürünlerine uygulanan ithalat sınırlamalarının kaldırılmasının düşünüldüğünü bildirdi.

Geçen ay sonu ABD'nin Japon gıda ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamalarını kaldırması sonrası, ülkeye ithalat yasağı uygulayan ülke ve bölge sayısının 14'e düştüğü kaydedilmişti.

Öte yandan Avrupa Birliğinin (AB) Japonya'dan tarım ve gıda ürünlerinin ithalat kısıtlamalarını bu ay ortasına doğru hafifleteceği de açıklanmıştı.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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