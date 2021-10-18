Japonya Başbakanı Kişida, Fukuşima Dai-içi santralinin sökülme sürecini denetledi

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 2011 depreminde sızıntının yaşandığı Fukuşima Dai-içi nükleer santralinin devreden çıkarılma sürecini denetledi.

Kişida, 4 Ekim'de mecliste seçilmesi sonrası başbakan olarak ilk kez gittiği ülkenin kuzeydoğusunda nükleer santralin sökülme aşamasına ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretinde kendisine brifing veren tesis işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) yöneticilerine, santralin devreden çıkarılması sürecine yönelik düşüncelerini aktaran Kişida, "Santralin devreden çıkarılması kuzeydoğu bölgelerinin yeniden inşasının ön koşuludur. Yerel halkla güven ilişkisini öne çıkararak istikrarlı bir çalışma yürütmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kişida, ziyareti sonrası, sızıntının akabinde bir dönem girilmesi yasak bölgelerden Namie'ye de uğrayıp, bölgede hayatını kaybedenler için yapılan anıta çiçek bıraktı.

Geçen hafta tesisi ziyaret eden Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, "Devlet, (Fukuşima Dai-içi'deki) reaktörlerin devreden çıkarılmasına öncülük edecek." demişti.

Japonya'da "Tohoku" diye bilinen ülkenin kuzeydoğusunda Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem, Pasifik Okyanusu kıyılarında tsunamiyi tetiklemiş ve santralde radyoaktif sızıntı meydana getirmişti.