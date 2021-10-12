Japonya Başbakanı Kişida, 'ekonomik büyümeye' öncelik verecek - Haberler
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Japonya Başbakanı Kişida, "ekonomik büyümeye" öncelik verecek

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya Başbakanı Kişida,

Japonya Başbakanı ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Kişida Fumio, servetin dağılımı taahhüdünü yerine getirmek için "ekonomik büyümeye" öncelik vereceğini açıkladı.

Japonya Başbakanı ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Kişida Fumio, servetin dağılımı taahhüdünü yerine getirmek için "ekonomik büyümeye" öncelik vereceğini açıkladı.

İlk politika konuşmasını göreve geldiği hafta Mecliste yapan Kişida, muhalefet partilerinin huzurunda düzenlenen soru-cevap oturumunda ekonomi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Servetin dağılımı taahhüdünü yerine getirmek için "ekonomik büyümeye" öncelik vereceğini??????? kaydeden Kişida, "Büyüme olmadıkça dağıtılacak bir şey de olmaz. Önce büyümeyi sağlamak önemli, bunu gerçekleştirebilmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Edano Yukio, salgının 5. dalgasında yatak yetersizliği nedeniyle evlerinde hayatını kaybeden Kovid-19 hastalarının "LDP hükümetinin başarısızlığı" olduğunu savundu.

Edano'ya cevaben söz alan ve salgınla mücadele çerçevelerini yakında tanıtacaklarını kaydeden Kişida, ülkenin Kovid-19 test sisteminin güçlendirileceği ve sınır kontrollerinin hafifletilebileceği sinyali verdi.

Hükümetin Kovid-19'la mücadelesinde "büyük resme odaklanma" sözü veren Kişida, bu sayede yeni dalga ihtimaline karşı tedbirli olunacağını belirtti.

Salgından etkilenen halk ve işletmelere yönelik ekonomik paket sözünü de yineleyen Kişida, en yakın zamanda bu konuda karar alacaklarını bildirdi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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