Japonya Başbakanı Kişida'dan ülke ekonomisini

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülke ekonomisini "büyüme rayına oturtmak" ve başarının meyvelerinin bölüşülmesi için "yeni kapitalizm" uygulanması taahhüdünde bulundu.

Hafta başında göreve gelen Başbakan Kişida, mecliste yaptığı politika konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), ulusal güvenlik, ekonomi ve dış politika konularına değindi.

Kişida, ülke içi salgınla mücadelede son bir aydaki vakaların düşük seyretmesinden yararlanılarak, halkın güvenli gidişat duygusuna sahip çıkması için gayret edeceğini belirtti.

Sosyo-ekonomik faaliyetler için dijital aşı sertifikalarının yaygınlaştırılacağını bildiren Kişida, ağız yoluyla alınan bir Kovid-19 ilacının yıl sonuna dek yerel kullanımının onaylanacağını kaydetti.

Ekonomi

Kişida, ekonomide neo-liberal politikaların zengin ve fakir arasındaki çatlağı derinleştirdiği için eleştirildiğini, başarının bölüşülmesi için "yeni kapitalizm" uygulanacağını bildirdi.

"Ancak büyümenin meyvelerini dürüstçe dağıttığımızda daha fazla büyümeyi gerçekleştirebilmiş olacağız" diyen Kişida, ülke ekonomisini "büyüme rayına oturtmak" için çalışacağını söyledi.

Güvenlik ve dış politika

Hükümetin mevcut ulusal güvenlik stratejisini revize edeceğini anlatan Kişida, bu sayede donanma güvenliği ve füze savunma kapasitelerinin güçlendirileceğini aktardı.

Özgürlük, demokrasi, insan haklarına saygı gibi evrensel değerlerin korunacağının altını çizen Kişida, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun sürdürülmesi için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Komşu Çin ile istikrarlı ilişkilerin her iki ülke ve dünya için de önemli olduğunu kaydeden Kişida, ortak sorunlarda diyalog ve iş birliğinin sürdürüleceğini ancak Çin'e karşı söylenmesi gerekenin de söyleneceğini vurguladı.

Kişida, Rusya ile karşılıklı güven ölçeğinde ilişkilerin geliştirileceğini, Rusya kontrolündeki Kuril Adaları sorunu çözüme kavuşturulmadan bu ülkeyle barış anlaşması imzalanmayacağını belirtti.

Güney Kore'yi "önemli komşu" şeklinde nitelendiren Kişida, bu ülkeyle sağlıklı ikili ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik adımlar atılmasını istediğini sözlerine ekledi.