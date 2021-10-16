Japon Prenses Mako evliliğe hazırlandığı erkek arkadaşıyla 3 yıl sonra buluşacak - Haberler
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Japon Prenses Mako evliliğe hazırlandığı erkek arkadaşıyla 3 yıl sonra buluşacak

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japon Prenses Mako evliliğe hazırlandığı erkek arkadaşıyla 3 yıl sonra buluşacak

Japon Prenses Mako ile evlilik hazırlığı yaptığı erkek arkadaşı Komuro Kei, üç yıl sonra buluşacak.

Japon Prenses Mako ile evlilik hazırlığı yaptığı erkek arkadaşı Komuro Kei, üç yıl sonra buluşacak.

Kyodo ajansının, İmparatorluk İşleri Ajansının (Kunaiço), Veliaht Prens Fumihito'nun kızı Prenses Mako'nun evliliğine ilişkin yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberine göre, damat adayı Komuro Kei hafta başında, Prenses Mako'nun anne ve babasını ziyaret edecek. Bu ziyaretin, yaşadığı ABD'den dönen Komuro ile Japonya'da yaşayan Prenses Mako'nun 2018 sonrası ilk buluşması olacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, genç çift, 26 Ekim'de yerel bir belediyede resmen evlenecek. Evlendikten sonra sivil vatandaş statüsüne inecek Mako, kraliyet sarayında İmparatorluk Ailesi büyüklerinin mezarlarına veda ziyareti yapacak. Mako, daha sonra Japonya İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun yanı sıra önceki İmparator ve ailesine veda edecek.

Evliliğin akabinde düzenlenecek basın toplantısında çift, yeni hayatlarına yönelik soruları yanıtlayacak.

Mako'nun, ailenin kadın üyelerine kraliyet hanesinden ayrılırken verilen 150 milyon yeni (1,3 milyon dolar) almayacağı belirtildi.

Ülkedeki kanunlara göre, halk tabakasından biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor.

Baba Fumihito onaylamıştı

Mako ile Komuro 2012'de Tokyo'daki International Christian Üniversitesinde tanışmış, Eylül 2017'de nişanlanmak istediklerini duyurmuşlardı.

Şubat 2018'de kamuoyuna, Komuro'nun annesi ile annesinin eski nişanlısının mali konulara ilişkin yaşadığı anlaşmazlık yansımıştı. Komuro, Ocak 2019'da yaptığı açıklamada, ailesinin, annesinin eski nişanlısından finansal yardım aldığını kabul etmişti.

Komuro hakkında çıkan olumsuz haberler e rağmen Prenses Mako, Kasım 2020'de, erkek arkadaşı ile evlenmek istediğini kamuoyuna açıklamıştı.

Japon İmparatoru Naruhito, şubat ayında düzenlediği basın toplantısında, çiftin evliliğine ilişkin, "Birçok kişinin ikna ve memnun olduğu bir ortamı ümit ettiğini" belirtmişti.??????? Naruhito'nun erkek kardeşi ve Prenses Mako'nun babası Veliaht Prens Fumihito, Kasım 2020'de, çiftin evlenme isteğini onayladığını açıklamıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Japon Prenses Mako evliliğe hazırlandığı erkek arkadaşıyla 3 yıl sonra buluşacak - Haberler
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