Japon ilaç üreticisi Shionogi, Kovid-19 aşısının klinik testinde yeni faza geçti

Japon ilaç üreticisi Shionogi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik testlerinde yeni faza geçtiğini duyurdu.

Firma, klinik test kapsamında 60 yetişkin gönüllünün yer aldığı ağustos ayındaki fazda herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadığını bildirdi.

Söz konusu faza katılan deneklerde "yüksek derecede etkisizleştiren antikor titresi" saptandığı kaydedildi.

Bu hafta 3 bin gönüllünün yer alacağı yeni faza başlandığını aktaran firma, bu kapsamda iki doz aşının güvenliği ve etkisinin gönüllüler üzerinde değerlendirmeye gireceğini açıkladı.

Japon firma daha geniş ölçekli final fazının ise yıl sonuna doğru başlatılacağını, aşının ülke içi kullanımına yönelik hükümet onayının Mart 2022'ye kadar alınmasının planlandığını duyurdu.

Üretilip piyasaya sürülmesi halinde Shionogi aşısı, Japon üretimi ilk Kovid-19 aşısı olacak.

Kamu yayıncısı NHK, Shionogi gibi Daiichi Sankyo ile KM Biologics firmalarının da potansiyel Japon aşı üreticileri arasında yer aldığına işaret etti.