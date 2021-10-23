Bitlis'te jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı puhu tedaviye alındı - Haberler
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Bitlis'te jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı puhu tedaviye alındı

AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Bitlis'te jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı puhu tedaviye alındı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan yaralı puhu tedavi altına alındı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan yaralı puhu tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adilcevaz'ın Sefasahil köyünde huzur güven uygulaması gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, metruk binada yaralı puhuyu gördü.

Yaralı kuş, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bitlis'te jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı puhu tedaviye alındı

Bitlis'te jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı puhu tedaviye alındı

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri
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