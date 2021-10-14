JANDARMANIN UYUŞTURUCU BASKINI KAMERADA

TRABZON'da jandarmanın baskın düzenlediği ev ve eklentilerinde 1 kilo 40 gram esrar, 5 kök kenevir, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı baskın anı da kamera yansıdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı' bilgisi üzerine harekete geçti, Çağlayan Mahallesi'nde tespit edilen bir eve operasyon düzenledi. Operasyon yapılan ev ve eklentilerinde ekiplerce yapılan aramada; 1 kilo 40 gram esrar, 5 kök kenevir, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli İ.T. ve A.Ç., gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürerken, baskın anları da kamera görüntülerine yansıdı.