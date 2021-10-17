Jandarmadan, vale hizmetleri sunan işletmelere ve taksicilere denetim

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 8 ilçede 37 trafik, 112 asayiş, 2 istihbarat, 7 JASAT, 9 diğer unsurlar olmak üzere toplam 167 tim, 484 personelin katılımıyla vale hizmetleri sunan işletmelere ve taksi sürücülerine yönelik denetleme yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 8 ilçede 37 trafik timi, 112 asayiş timi, 2 istihbarat timi, 7 JASAT, 9 diğer unsurlar olmak üzere toplam 167 tim, 484 personelin katılımıyla vale hizmetleri sunan işletmelere ve taksi sürücülerine yönelik denetleme gerçekleştirildi. Vale hizmeti sunan bazı işletme ve işyerlerinin Yönetmelik hükümleri hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olmamalarının vatandaşları mağduriyetine neden olmaması, işletmeler arasında haksız rekabete yol açmaması için denetleme ve bilgilendirmelerde bulunuldu. Denetime katılan Jandarma ekipleri seyir halindeki taksicileri durdurarak gerekli evrak ve belgeleri kontrol etti. Bunun yanı sıra vatandaşların şikayetlerinin arttığı konularda taksicilere uyarılarda bulunuldu. Özellikle vatandaşların şikayetçi olduğu; kısa mesafe-çok uzun mesafe yolcu almama, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaması, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkarılması, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak, yolculardan yüksek ücret talep edilmesi. Taksimetre kullanmaktan imtina edilmesi veya seyir halinde iken cep telefonu ile ilgilenilmesi gibi uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulduğu, bu konularda taksicilere cezai işlem uygulanacağı ve araçlarının trafikten men edileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan, vatandaşlar yapılan uygulamalardan memnun olduklarını belirtirken, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bu tür denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri