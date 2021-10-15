Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçtaki şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçtaki şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Beyköy Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çalıcuma TEM bağlantı yolunda KOM Şube ekipleri ile icra edilen önleyici hizmet devriyesinde durdurulan ticari araçta bulunan İ. İ. isimli şahsın üzerinde; 2 gram metamfetamin, 8 gram kubar esrar, 4 adet extacy hap, 4 adet Lyrica sentetik ecza hapı, 1 adet Gyrex sentetik ecza hapı, 1 adet payp adı verilen uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada ise 350 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs ifadesinin alınmasını ardından ise serbest bırakıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Nesli tükenmekte olan beyaz şahini evinde izinsiz besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza

Nesli tükenmekte olan beyaz şahini evinde izinsiz besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şahap Kavcıoğlu Ali Babacan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Amelia Hamlin Edis Bensu Soral Nihal Yalçın
Spor Stefan Kuntz Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Adnan Menderes Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 00:13:34. #1.12#