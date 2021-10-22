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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda 152 gram esrar ve 108 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda 152 gram esrar ve 108 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Düzce ili Merkez ilçesi Konuralp Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Kurtsuyu Köyünden Z. K. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Konuralp Jandarma ve KOM şube müdürlüğü köpek unsuru ile şahsın Kurtsuyu köyünde ve Beyciler Mahallesinde bulunan ikametlerinde yapılan arama sonucunda 152 gram esrar ve 108 gram kenevir tohumu ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

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