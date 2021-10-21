Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesinde K.N.'nin ikametine operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramalarda 195 gram Afgan macunu, 5 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulurken K.N. gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
104 yerinden bıçakladığı Aysel'in başında ölmesini bekledi! Cani kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor

104 yerinden bıçakladığı Aysel'in başında ölmesini bekledi! Cani kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor

 Yaylaya giden vatandaşlar gördü! Bıçakladıktan sonra ağaçların arasına atıp kaçmışlar

Yaylaya giden vatandaşlar gördü! Bıçakladıktan sonra ağaçların arasına atıp kaçmışlar

 Tavuk kümesi tartışması kanlı bitti! Kuzeninin kurşun yağdırdığı adamdan acı haber

Tavuk kümesi tartışması kanlı bitti! Kuzeninin kurşun yağdırdığı adamdan acı haber
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title