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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonda 1 kilogramın üzerinde kubar esrar ve 1 adet silah ele geçirdi.

TRABZON (İHA) - Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonda 1 kilogramın üzerinde kubar esrar ve 1 adet silah ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ortahisar ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde İ.T. ve A.Ç. isimli şahısların bahçelerine ektikleri kenevir bitkilerinden elde ettikleri kubar esrar maddesinin satışını yapmak üzere müşteri aradıkları duyumu üzerine harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararı ile İ. T. ve A. Ç. isimli şahısların evlerinde yapılan aramada bin 40 gram "Kubar Esrar" maddesi, 5 kök kenevir bitkisi kökü, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör, 27 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü belirtildi. - TRABZON

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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