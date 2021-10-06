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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 gram ağırlığında esrar ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 gram ağırlığında esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi aranıyor.

Düzce kent genelinde Jandarma ekipleri uyuşturucuya savaş açtı. Düzce'nin Yığılca İlçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde yapılan istihbaratı çalışmalar neticesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurduğu tespit edilen H. Ş.'nin evinde JASAT ve KOM şubesi köpek unsurları ile operasyon yapıldı. Yapılan müşterek arama sonucu bir adet ruhsatsız tabanca, 50 gram ağırlığında kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayın şüphelisini arama çalışmaları devam ediyor. - DÜZCE

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