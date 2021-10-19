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Jandarma'dan tam kapsamlı uygulama

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - Haberler | Genel

Jandarma'dan tam kapsamlı uygulama Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelindeki asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

SİLİVRİ, İSTANBUL (İHA) - Jandarma'dan tam kapsamlı uygulama

İSTANBUL - Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelindeki asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ve Asayiş timleri, ilçe genelinde kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Drone destekli yapılan uygulamada sürücülere kemer ve kimlik kontrolünün yanı sıra şüpheli görülen sürücülere de uyuşturucu test cihazı ile uyuşturucu/uyarıcı madde denetimi yapıldı.

Kurallara uymayan sürücülere gerekli yasal işlem yapılırken, ilçe genelindeki uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi.

Jandarma'dan tam kapsamlı uygulama

Jandarma'dan tam kapsamlı uygulama

Jandarma'dan tam kapsamlı uygulama

Jandarma'dan tam kapsamlı uygulama
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