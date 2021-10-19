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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde jandarma ekipleri, ilköğretim öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verdi.

KARACABEY, BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde jandarma ekipleri, ilköğretim öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verdi.

Karacabey ilçesinde Ortasarıbey Serkan Argın İlköğretim Okulu öğrencilerine jandarma ekipleri tarafından trafik güvenliği konusunda eğitim verildi. 60 öğrenci ve 7 öğretmenin katıldığı eğitimde, öğrencilere yayaların riayet edeceği trafik kaideleri, servis aracında uyulacak kurallar ve emniyet kemeri konularında bilgi verilerek broşür dağıtıldı. - BURSA

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

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