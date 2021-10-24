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Jandarmadan "Huzur ve Güven" uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı. Jandarma ekiplerinin kontrol noktalarında yaptığı denetimlerde 5 bin 245 şahıs sorgulanırken, yoklama kaçağı olarak aranan 8 şahıs yakalandı. Ekipler tarafından bin 714 araç kontrol edildi. 20 sürücüye toplam 8 bin 493 TL cezai işlem uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi. - ZONGULDAK

Jandarmadan Huzur ve Güven uygulaması

Jandarmadan Huzur ve Güven uygulaması

Jandarmadan Huzur ve Güven uygulaması

Jandarmadan Huzur ve Güven uygulaması

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