Son Dakika | Jandarmadan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel paylaşım
Son dakika haberlerine göre Jandarma Genel Komutanlığı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel paylaşımda bulundu.
Jandarma Genel Komutanlığı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel paylaşımda bulundu.
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel bir video paylaştı. Paylaşımda, "Gelecek, hayallerinin peşini bırakmayanlarındır. Hayallerinizin peşini asla bırakmayın. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun" ifadeleri yer aldı. - ANKARA