Son Dakika | Jandarmadan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel paylaşım - Haberler
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Son Dakika | Jandarmadan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel paylaşım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberlerine göre Jandarma Genel Komutanlığı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel paylaşımda bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel paylaşımda bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel bir video paylaştı. Paylaşımda, "Gelecek, hayallerinin peşini bırakmayanlarındır. Hayallerinizin peşini asla bırakmayın. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Son Dakika | Jandarmadan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel paylaşım

Son Dakika | Jandarmadan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel paylaşım

Son Dakika | Jandarmadan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel paylaşım

Son Dakika | Jandarmadan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel paylaşım
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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