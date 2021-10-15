Jandarma ve polisten İstanbul merkezli 16 ilde büyük çaplı DHKP-C operasyonu: 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İSTANBUL (İHA) - Polis ve janda tarafından İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik gen çaplı büyük bir operasyon başlatıldı. Bu sabah saatlerinde 126 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi. - İSTANBUL

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