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Jandarma ve emniyet uyuşturucuya geçit vermiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma ve emniyet uyuşturucuya geçit vermiyor

Manisa'da jandarma ve emniyet ekipleri tarafından 3 farklı ilçede yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'da jandarma ve emniyet ekipleri tarafından 3 farklı ilçede yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüphelinin ise bugün adli makamlara çıkarılacağı öğrenildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma, Akhisar ve Salihli ilçelerinde de emniyet ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 60 gram kubar esrar, 16 adet uyuşturucu hap, 92.4 gram bonzai ile birlikte 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 şüphelinin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Turgutlu'da operasyon

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar sonucunda 'uyuşturucu madde' ticareti yapılacağı bilgisi alındı. Adli makamlardan alınan arama kararı sonrası şüpheliler İ.A. (32), H.C. (34), F.A. (37) ve O.A. (51) isimli şahısların üstlerinde ve şahıslara ait iki araçta yapılan aramada; yaklaşık 60 gram satışa hazır kubar esrar ve yeşil reçeteye tabi 15 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. ' Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan 4 şüphelinin bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Akhisar'daki operasyon

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Akhisar ilçesinde bir ikamette yapılan aramada; 2 parça halinde 32,7 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 1 adet sentetik ecza hapı, uyuşturucu tartımında kullanılan 1 adet çay kaşığı, uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 285 TL para ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Salihli'deki operasyon

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Salihli ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde ve bir ikamette yapılan aramada; 5 parça halinde 59,34 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA

Jandarma ve emniyet uyuşturucuya geçit vermiyor

Jandarma ve emniyet uyuşturucuya geçit vermiyor

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