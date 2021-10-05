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JANDARMA VATANDAŞLA MASKE DAĞITTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİİRT İl Jandarma Komutanlığı, Covid-19 salgınına yönelik başlatılan çalışma kapsamında vatandaşlara maske dağıtımı yaptı.

SİİRT (DHA) - SİİRT İl Jandarma Komutanlığı, Covid-19 salgınına yönelik başlatılan çalışma kapsamında vatandaşlara maske dağıtımı yaptı. Jandarma ekipleri yol trafik kontrolleri sırasında sürücülerin emniyet kemeri takması konusunda uyarılarda bulundu.

Siirt il genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalara destek veren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yüz yüze eğitimin başlaması ve kış aylarının gelmesi ile birlikte kapalı alanlarda Covid-19 salgınında meydana gelmesi muhtemel artışın önüne geçebilmek maksadıyla vatandaşları bilgilendirerek, maske dağıttı.

Vatandaşlara maske, mesafe, temizlik kurallarına uymalarını hatırlatan Jandarma ekipleri, il genelinde yol kontrol noktaları ile Siirt üniversitesindeki öğrencilere maske dağıtarak, sürücülere trafik kurallarına uymanın önemini ve araçlarda emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

JANDARMA VATANDAŞLA MASKE DAĞITTI

JANDARMA VATANDAŞLA MASKE DAĞITTI

JANDARMA VATANDAŞLA MASKE DAĞITTI

JANDARMA VATANDAŞLA MASKE DAĞITTI
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Haber: JANDARMA VATANDAŞLA MASKE DAĞITTI - Haberler
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