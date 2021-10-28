Jandarma servis araçlarını denetledi 401 araca 32 bin TL ceza kesti

ANTALYA (İHA) - Antalya'da jandarma ekipleri, Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçlarının Denetimi Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında 6 bin 494 şahsı sorguladı. Çeşitli suçlardan aranan birçok zanlı yakalanırken kontrol edilen bin 160 araçtan 401'ine 32 bin 74 TL para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı 157 tim ve 500 personel tarafından 27 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçlarının Denetimi Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında; gerçekleştirilen denetimlerin sonucunda 6 bin 494 şahıs sorgulandı. 1 yoklama kaçağı, 2 hırsızlık, 2 dolandırıcılık, 2 resmi belgede sahtecilik suçlarından toplam 7 şahıs yakalandı. Trafik Timlerince bin 160 araç kontrol edildi. 401 araca toplam 32 bin74 TL para cezası uygulandı. 26 araç trafikten men edildi, 1 sürücü belgesine el konuldu. Denetlemelerde 656 umuma açık yer, 396 metruk bina, okul çevresi, park ve bahçe kontrol edildi. - ANTALYA