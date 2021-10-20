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JANDARMA RÖMORKLARA REFLEKTÖR TAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma trafik timleri tarafından, kırsal mahallelerde kullanılan traktörlerin römorklarına reflektör takıldı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma trafik timleri tarafından, kırsal mahallelerde kullanılan traktörlerin römorklarına reflektör takıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 'Trafik Güvenliği Eylem Planı ve Trafik Güvenliği Strateji Belgesi' kapsamında Manavgat'ta İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından çalışmalar gerçekleştirildi. Jandarma trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Manavgat'ın kırsal mahallelerindeki römorkların görünürlüğünü arttırmak amacıyla 80 traktörün römorkuna reflektif uyarı levhası takıldı.

JANDARMA RÖMORKLARA REFLEKTÖR TAKTI

JANDARMA RÖMORKLARA REFLEKTÖR TAKTI

JANDARMA RÖMORKLARA REFLEKTÖR TAKTI

JANDARMA RÖMORKLARA REFLEKTÖR TAKTI
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