"Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı" Nevşehir'de - Haberler
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"Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı" Nevşehir'de

AA / Alpaslan Körükcü - Haberler | Güncel

İlkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında hazırlanan "Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı" Nevşehir'e geldi.

NEVŞEHİR (AA) - İlkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında hazırlanan "Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı" Nevşehir'e geldi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kente gelen eğitim tırı, bir alışveriş merkezi önünde faaliyetine başladı.

Kentteki ilkokul öğrencileri ve vatandaşlara yönelik 5 günlük program çerçevesinde, tır içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim verilecek.

Etkinliklerin ilk gününde emniyet kemeri simülasyon aracını test eden öğrenci ve vatandaşlar, yavaşlatılmış şekilde araç içerisinde trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti.

Görevliler, katılımcıları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı Nevşehir'de

AA / Alpaslan Körükcü - Son Dakika Haberleri
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