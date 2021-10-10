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Jandarma köylerde KADES'i anlatıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma köylerde KADES'i anlatıyor

Çorum'da kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında jandarma ekipleri, köylerde kadınları KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında jandarma ekipleri, köylerde kadınları Kades uygulaması hakkında bilgilendirdi.

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önüne geçmek için İl Merkez ve Mecitözü Jandarma Komutanlığı ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği merkez ve ilçelere bağlı köylerde ev ev gezerek bilgilendirme çalışması yapmaya devam ediyor. Jandarma ekipleri, köylerde yaşayan ev hanımlarına Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi vererek KADES uygulaması kadınların cep telefonlarına indirildi. Kadın ve çocuklara, acil bir durum ile karşı karşıya kalmaları durumunda, konum bilgisini açtıktan sonra uygulama ekranında bulunan 'Acil Destek' butonuna dokunarak ihbarı gerçekleştirilebileceği gösterildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Jandarma olarak halkla ilişkilerde güleryüz, samimiyet ve güven esas alınarak icra ettiğimiz faaliyetlerimize önümüzdeki günlerde de devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Jandarma köylerde KADES'i anlatıyor

Jandarma köylerde KADES'i anlatıyor

Jandarma köylerde KADES'i anlatıyor

Jandarma köylerde KADES'i anlatıyor

Jandarma köylerde KADES'i anlatıyor

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