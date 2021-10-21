Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı İnan'dan Vali Işık'a Ziyaret

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Gökhan İnan'ı makamında kabul etti.

21 Ekim 2021 Perşembe günü Valilik Makamında gerçekleşen ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya ile birlikte İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş'ın da hazır bulunduğu ziyarette Tuğgeneral Gökhan İnan, Karamanda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Işık, nezaket ziyaretinde bulunan Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Gökhan İnan'a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi. Karaman Valiliği/ BASIN

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