Jandarma Genel Komutanlığı 6 sözleşmeli bilişim uzmanı alacak - Haberler
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Jandarma Genel Komutanlığı 6 sözleşmeli bilişim uzmanı alacak

AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Jandarma Genel Komutanlığı 6 sözleşmeli bilişim uzmanı alacak

Jandarma Genel Komutanlığının bilişim personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla 6 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacak.

Jandarma Genel Komutanlığının bilişim personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla 6 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının ilanına göre, "yazılım geliştirme uzmanı" olarak istihdam edilecek personel alımına ilişkin ilan metni "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr" internet adresinde "Kamu Personeli Alım İlanları" bölümünde yayımlanacak.

Başvurular, 11-26 Ekim tarihlerinde "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Adayların, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkumiyetinin olmaması ve kamu haklarından yoksun bulunmaması gerekiyor.

Ayrıca adayların Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olması, terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olması, herhangi bir siyasi partiye üyeliğinin bulunmaması isteniliyor.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adreslerinden ilan edilecek.

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Jandarma Genel Komutanlığı 6 sözleşmeli bilişim uzmanı alacak - Haberler
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