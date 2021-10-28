Jandarma Genel Komutanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Haberler
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Jandarma Genel Komutanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı Açıklaması

AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Jandarma Genel Komutanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı Açıklaması

Jandarma Genel Komutanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Komutanlığın sosyal medya hesabından, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu'nun prova görüntüleri paylaşıldı.

"Farklı sesler çıksa da her birimizden, birlikte çok güzel bir melodiyiz." sözleriyle bandonun İstiklal Marşı'nı seslendirdiği görüntülere yer verildi.

Jandarma Genel Komutanlığının paylaşımında, ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Bu bayrağın altında kutladığımız cumhuriyetimiz hep 18 yaşında. Cumhuriyetimizin ilanının 98'inci yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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