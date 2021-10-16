Jandarma Genel Komutanı Org. Çetin'den Kahramanmaraş Valisi Coşkun'a ziyaret - Haberler
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Jandarma Genel Komutanı Org. Çetin'den Kahramanmaraş Valisi Coşkun'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Jandarma Genel Komutanı Org. Çetin'den Kahramanmaraş Valisi Coşkun'a ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Vali Coşkun, Orgeneral Çetin ve beraberindeki heyet ile bir süre görüşerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Orgeneral Çetin ise nazik kabulü için Vali Coşkun'a teşekkürlerini iletti. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e ziyaretleri esnasında, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Kriminal Daire Başkanı Tuğgeneral Sinan Şen, Şehit Gazi Şube Müdürü Yarbay İbrahim Erarslan, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan eşlik etti. - KAHRAMANMARAŞ

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Haber: Jandarma Genel Komutanı Org. Çetin'den Kahramanmaraş Valisi Coşkun'a ziyaret - Haberler
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