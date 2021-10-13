SELÇUK, İZMİR (Habermetre) - Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil Paşa Rektörümüzü Makamında Ziyaret Etti Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil Paşa beraberinde Emekli Korgeneral Raif Akbaş Paşa ile birlikte Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i 13 Ekim 20021 tarihinde makamında ziyaret etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Korgeneral Musa Çitil Paşa ve Emekli Korgeneral Raif Akbaş Paşa'ya nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

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