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Jandarma ekiplerinden kaçak içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma ekiplerinden kaçak içki operasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde bir araç içerisinde kaçak içki ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde bir araç içerisinde kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucunda Y.Ç., isimli bir şahsın kullanmış olduğu araçta sahte içki olduğu bilgisine ulaştı. Kısa sürede harekete geçen jandarma ekipleri belirtilen aracı durdurarak aradı. Yapılan aramalarda araç içerisinden 22 adet 1 litrelik kaçak içki ele geçirildi. İçkiler muhafaza altına alınırken Y.Ç., isimli şahıs hakkında ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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