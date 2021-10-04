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Jandarma ekipleri sokak hayvanlarına mama ve su verdi

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Jandarma ekipleri sokak hayvanlarına mama ve su verdi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü etkinlikleri kapsamında, Silivri'de bulunan Dana Mandıra Tabiat Parkı'ndaki sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşıladı.

SİLİVRİ, İSTANBUL (İHA) - Jandarma ekipleri sokak hayvanlarına mama ve su verdi

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü etkinlikleri kapsamında, Silivri'de bulunan Dana Mandıra Tabiat Parkı'ndaki sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşıladı.

İstanbul'daki sokak hayvanlarını korumaya yönelik çalışmalar yapan, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi; 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özellikle vurgu yaparak sokak hayvanlarına mama ve su verdi, ihtiyaçlarını giderdi. Silivri'de bulunan Dana Mandıra Tabiat Parkı'ndaki köpeklerin su ve mama ihtiyacını karşıladı.

Artık yalnız değiller

2020 yılında faaliyete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi faaliyetlerini Çevre, Doğa ve Hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında; Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlçe Belediye Başkanlıkları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yürütüyor. Yasadışı yollarla ülkemize sokulup satılmayı bekleyen 10 boa Yılanı, 8 piton yılanı, 1 savanlar monitör cinsi kertenkele, 3 lama, 12 tarantula ile 2 sakallı kertenkeleyi bulunduğu adreslerden alarak Milli Parklar Müdürlüğüne, yasaklı ırk olarak belirlenmiş olan 4 pitbull cinsi köpeği ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim etti.

Uygulamayı indir hayvanlara destek ol

Ayrıca jandarma ekiplerince; vatandaşlarca toplum duyarlılığının arttırılarak çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçilmesinde verilen mücadeleye destek olmaları maksadıyla; İçişleri Bakanlığınca geliştirilen Hayvan Durum İzleme uygulamasının indirilerek bu kapsamda karşılaştıkları sorunların çözümü için kullanabilecekleri gibi, 112 Acil Çağrı Merkezi ile 156 Jandarma İmdat ve İhbar Hattını da arayabilecekleri belirtildi.

Jandarma ekipleri sokak hayvanlarına mama ve su verdi

Jandarma ekipleri sokak hayvanlarına mama ve su verdi

Jandarma ekipleri sokak hayvanlarına mama ve su verdi

Jandarma ekipleri sokak hayvanlarına mama ve su verdi

Jandarma ekipleri sokak hayvanlarına mama ve su verdi

Jandarma ekipleri sokak hayvanlarına mama ve su verdi

Jandarma ekipleri sokak hayvanlarına mama ve su verdi
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