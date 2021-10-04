Son dakika haberleri: İstanbul'da jandarma sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyacını karşıladı

SİLİVRİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü etkinlikleri kapsamında, Silivri Dana Mandıra Tabiat Parkı'ndaki sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını giderdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, il genelindeki sokak hayvanlarını korumaya yönelik çalışmalar yapan, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Dana Mandıra Tabiat Parkı'ndaki köpeklere mama ve su verdi.

2020 yılında faaliyete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, faaliyetlerini "çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele" kapsamında; Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlçe Belediye Başkanlıkları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yürütüyor.

Yasa dışı yollarla ülkeye sokulan hayvanlara el konuldu

Öte yandan jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye sokulup satılmayı bekleyen 10 boa yılanı, 8 piton yılanı, bir savanlar monitör cinsi kertenkele, 3 lama, 12 tarantula ile 2 sakallı kertenkeleyi bulunduğu adreslerden alarak, Milli Parklar Müdürlüğüne, yasaklı ırk olarak belirlenmiş olan 4 Pitbull cinsi köpeği ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim etti.

Toplum duyarlılığının arttırılarak çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçilmesinde verilen mücadeleye destek olunması maksadıyla, İçişleri Bakanlığınca geliştirilen Hayvan Durum İzleme uygulamasının bu kapsamda karşılaşılan sorunların çözümü için kullanılabileceği gibi 112 Acil Çağrı Merkezi ile 156 Jandarma İmdat ve İhbar Hattı'nın da aranabileceği kaydedildi.