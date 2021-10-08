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Jandarma ekipleri okul çevrelerini, servis araçlarını ve taksileri denetledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma ekipleri okul çevrelerini, servis araçlarını ve taksileri denetledi

Kayseri'de jandarma ekipleri, Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları ve Taksi Denetim Uygulaması yaptı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de jandarma ekipleri, Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları ve Taksi Denetim Uygulaması yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul çağındaki çocuk ve gençleri; başta uyuşturucu maddeler olmak üzere narkotik ve asayiş suçlarından korumak, eğitim ve öğretimlerini güvenli bir ortamda sürdürmelerini sağlamak, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak maksadıyla uygulama yaptı. Yapılan uygulamada 178 okul kampüsü ve çevresinde bulunan parklar, bahçeler, metruk binalar, tek dal sigara ve uyuşturucu madde kullanımı ve satışı olabilecek yerler, alkollü işletmeler, iddia ve tekel bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları genel asayiş ve gençler yönünden ekipler tarafından kontrol edildi. Eğitim gören öğrencilere ise, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma" konusunda bilgilendirme yapılarak, Jandarma Çocuk Dergisi ve kalem kutusu hediye edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, vatandaşlarında desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Jandarma ekipleri okul çevrelerini, servis araçlarını ve taksileri denetledi

Jandarma ekipleri okul çevrelerini, servis araçlarını ve taksileri denetledi

Jandarma ekipleri okul çevrelerini, servis araçlarını ve taksileri denetledi

Jandarma ekipleri okul çevrelerini, servis araçlarını ve taksileri denetledi

Jandarma ekipleri okul çevrelerini, servis araçlarını ve taksileri denetledi

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