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Jandarma'dan engellilere özel ilgi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Jandarma'dan engellilere özel ilgi

Kilis'in köylerinde yaşayan engelli vatandaşlar, jandarma tarafından tekerlekli sandalye dağıtıldı.

KİLİS (İHA) - Kilis'in köylerinde yaşayan engelli vatandaşlar, jandarma tarafından tekerlekli sandalye dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma sorumluluk alanında yaşayan yürüme engelli 3 kişi tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı. Jandarmanın Kilis Merkez, Polateli, Elbeyli, Musabeyli ilçelerine bağlı köylerde, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, yaşlılar, engelliler ve yardıma muhtaç vatandaşlar, jandarma personeli tarafından ziyaret ediliyor. Jandarma tarafından ihtiyaçları karşılanan vatandaşlar, memnuniyetini dile getirirken, son olarak 3 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı. Bu tür sosyal faaliyetlerin artarak süreceği bildirildi. - KİLİS

Jandarma'dan engellilere özel ilgi

Jandarma'dan engellilere özel ilgi

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