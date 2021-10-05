Jandarma 2021'de yaban hayvanlara böyle sahip çıktı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2021 yılında 6 yabani hayvanın hayatını kurtardı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında çalışma raporu yayınlardı. Eskişehir'de 2021 yılı içerisinde jandarma ekiplerince yaralı olarak şahin, tilki, tepeli orman baykuşu, leylek ve kara leylek bulundu. Yaralı halde bulunan toplam 6 yabani hayvan jandarma ekiplerince gerekli tedavilerin yaptırılması ve doğaya salınması için Eskişehir Doğa Korumu ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ayrıca jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde bulunan sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı, yiyecek ve su bulmakta zorlandığı yerlerde temiz su, süt ve mama dağıttı. - ESKİŞEHİR

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