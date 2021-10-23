Jandarma 200 gram esrar yakaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma 200 gram esrar yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma 200 gram esrar yakaladı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir şahsa ait araçta yapılan aramada 200 gram esrar ele geçirildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir şahsa ait araçta yapılan aramada 200 gram esrar ele geçirildi.

Korkuteli ilçesi Uzunoluk Mahallesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT timi tarafından düzenlenen operasyonda, S.Ö. isimli şahsa ait araçta 200 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S.Ö., ifadesinin ardından Adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Şehit yakınından duygulandıran sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun

Şehit yakınından duygulandıran sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title