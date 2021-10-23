Jandarma 200 gram esrar yakaladı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir şahsa ait araçta yapılan aramada 200 gram esrar ele geçirildi.

Korkuteli ilçesi Uzunoluk Mahallesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT timi tarafından düzenlenen operasyonda, S.Ö. isimli şahsa ait araçta 200 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S.Ö., ifadesinin ardından Adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

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