JAK Timleri kışa hazır

ARDAHAN (İHA) - Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, arama kurtarma ve hayatta kalma eğitimi alıyor.

Tüm doğal felaketlerde vatandaşların her türlü yardımına koşmak için hazır olan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kendilerini geliştirmek için sık sık gerçek senaryolara dayalı eğitimlere tabii tutuluyor.

Jandarma Arama Kurtarma Timleri, meydana gelebilecek birçok afette, ihtiyaç anlarında olay yerine hareket ederek müdahale edebilme kabiliyetine sahip.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Yapmış olduğumuz görev hayat kurtarmaya yönelik olduğu için, JAK Timleri bölgede meydana gelebilecek olaylara karşı hazırlıklı ve her türlü tedbirleri alma gayretindedir" denildi. - ARDAHAN