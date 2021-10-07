İznik'te nekropol kazısında bulunan iki lahitten mumyalanmış 3 iskelet çıktı

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, Hisardere Nekropolü alanında devam eden kazılarda ulaşılan iki lahitten mumyalanmış iskeletler çıktı.

Nekropol kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile İznik Müze Müdürlüğü başkanlığında, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç'in bilimsel koordinatörlüğünde sürüyor.

Doç. Dr. Meriç, gazetecilere yaptığı açıklamada, nekropol alanının 2-3. yüzyıllarda yoğun olarak kullanıldığını söyledi.

Son çıkarılanlarla kazıda ulaşılan lahit sayısının 6'ya yükseldiğini belirten Meriç, şunları kaydetti:

"Lahitlerle beraber özellikle 3. yüzyıldan sadece İznik'e özgü, başka hiçbir yerde örneği olmayan, içleri boyalı, bezemelerle süslü oda mezarlar mevcut. Aynı zamanda bu son çıkan iki lahit de çok gösterişli. Lahitler, Roma İmparatorluk Dönemi'nde, 2. yüzyılda yapılmış. İkisi yan yana çıktı. Üç yüzü Eros kabartmalarıyla süslenmiş, çok gösterişli, süslü lahitler. Bu lahitlerin birinde 2008 yılına tarihlenen su şişesi kapakları bulduk. Kaçak kazıyla patlatılmış bir lahit. Diğer lahit, hiç bozulmamış bir şekilde elimize geçti. Onunla ilgili de antik dönemde sorun yaşanmış çünkü lahit kenetlerindeki metaller alınmış. Muhtemelen 5-6. yüzyılda bu alandaki inşaat çalışmaları sırasında tespit edilmiş ve orada bir tahribat olmuş ama oldukça gösterişli iki lahit, şu anda İznik Müzesi'nde."

Meriç, lahitlerin yapımı devam eden İznik Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceği bilgisini paylaştı.

Patlatılmış lahdin içinden bir kadın ve bir erkek iskeleti, diğerinden ise kadın iskeleti çıktığını aktaran Meriç, "Üzerinde kefen var, tamamen sımsıkı mumyalanmış bir şekilde, şu anda korumaya alındı." dedi.

Alanda 4-5. yüzyıllara tarihlenen bazilikaya ulaşıldı

Meriç, bölgede 1989'dan itibaren yapılan kaçak kazılarda lahitler ortaya çıktığını dile getirerek, alanın 2018'de kamulaştırıldığını ve 2019'da bilimsel kazıların başladığını anlattı.

Daha önce 40'lı yaşlarda bir komutana, 2019'da bir anne ile kızına ait lahit bulduklarını hatırlatan Meriç, şöyle devam etti:

"Anne kıza ait lahdin üzerinde 'Ben Astrist, bu lahdi annem Nigreniye ve kendim için yaptırdım' şeklinde bir yazıt vardı. Lahdi açtığımızda iki kadın birey olduğunu gördük. Bu yazıtın üzerinde 4-5. yüzyıllara tarihlenen bir mozaik döşeme vardı. Bu yıl, bu mozaiğin devamını kazdık ve oldukça geniş bir alana yayıldığını anladık. Duvarlar da çıktı. Bu yapının da bazilikaya ait olduğunu tespit ettik. Bu yılki kazımızda bazilikanın duvarlarını kazmaya devam ederken bu Eros'lu lahitler art arda, çok yakın mesafede ele geçti.

Bazilika, 4-5. yüzyıllara tarihlenen bir yapı. Bu bazilikaların avlularında bu tip mozaikler olduğunu biliyoruz. Bazilika, boyutlarıyla çok geniş bir alana yayılıyor. Duvarlarını buluyoruz şu anda. Zaten lahitlerle bu duvarların devamında karşılaştık. Mezarlık alanlarına inşa edilmiş bazilika örnekleri var. Bunlar, genellikle kutsal bazilikalar oluyor."

Bazilikada mozaiğin üzerinde küçük bir yazıt da tespit ettiklerine dikkati çeken Meriç, "Bir kadın ismi geçiyor. Bazilika, kadına ithafen yaptırılmış. İsmi yok, sadece dişil epiteti korunmuş. Bazilikanın apsis bölümünün kazısı yetişmedi. Önümüzdeki dönem kazılarında bazilikanın planını aşağı yukarı ortaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Meriç, bazilikanın 30 metre en ve 50 metre boyunda olduğunu, duvarların gidişatından İznik Gölü'ndeki bazilikaya benzer planda inşa edildiğini anladıklarını ifade ederek, "Eros kabartmalı iki lahit ve bu bazilika yapısı, bu dönemde bizi çok mutlu eden buluntular oldu." diye konuştu.