İznik'te Hisardere kazılarında iki lahit bulundu
AA / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Kültür Sanat
Bursa'nın İznik ilçesindeki kazılarda iki lahit ortaya çıkarıldı.
İZNİK, BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesindeki kazılarda iki lahit ortaya çıkarıldı.
İlçede sürdürülen Hisardere kazılarında bulunan 2 lahit yapılan incelemelerde Milattan Sonra 2. yüzyıl sonlarına tarihlendirildi.
Lahitler, temizlik ve konservasyon çalışmalarının ardından İznik Müzesi'nde sergilenecek.
AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri