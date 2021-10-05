İznik'te Hisardere kazılarında iki lahit bulundu - Haberler
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İznik'te Hisardere kazılarında iki lahit bulundu

AA / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Kültür Sanat
İznik'te Hisardere kazılarında iki lahit bulundu

Bursa'nın İznik ilçesindeki kazılarda iki lahit ortaya çıkarıldı.

İZNİK, BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesindeki kazılarda iki lahit ortaya çıkarıldı.

İlçede sürdürülen Hisardere kazılarında bulunan 2 lahit yapılan incelemelerde Milattan Sonra 2. yüzyıl sonlarına tarihlendirildi.

Lahitler, temizlik ve konservasyon çalışmalarının ardından İznik Müzesi'nde sergilenecek.

İznik'te Hisardere kazılarında iki lahit bulundu

AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: İznik'te Hisardere kazılarında iki lahit bulundu - Haberler
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