İznik'te defineciler tarlaları köstebek yuvasına çevirdi - Haberler
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İznik'te defineciler tarlaları köstebek yuvasına çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - Haberler | Güncel

- İznik'te defineciler tarlaları köstebek yuvasına çevirdi Bursa'nın dünyaca ünlü tarihi ilçesi İznik'te geçen hafta çıkarılan iki lahitin ardından yeniden definecilerin iştahı kabardı.

İZNİK, BURSA (İHA) - - İznik'te defineciler tarlaları köstebek yuvasına çevirdi

BURSA - Bursa'nın dünyaca ünlü tarihi ilçesi İznik'te geçen hafta çıkarılan iki lahitin ardından yeniden definecilerin iştahı kabardı. Defineciler tarla bağ bahçeleri köstebek yuvası haline getirdi.

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere 4 medeniyete başkentlik yapan İznik'te neredeyse her gün bir tarihi eser gün yüzüne çıkarılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı geçtiğimiz günlerde üzerinde kabartmalar olan 2 lahit daha çıkardı. Lahitler İznik Müzesinde koruma altına alındı. Daha önceden İznik Elbeyli'de bir kuyuda can veren, defineciler uslanmak bilmiyor. İştahları kabaran defineciler İznik'e bağlı bir çok bölgeyi talan etti. Tepelik bir alanda bulunan tarlayı delik deşik eden defineciler burada roma dönemine ait mezarları talan etmeye devam ediyor.

Sabahları tarlarını sulamak için gelen tarla sahipleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Artık definecilerden bunaldıklarını ifade eden Semih Türker, "Tarlalar adeta definecilerin yuvası haline geldi. Bir sürü mezar odalarına girmişler bütün kapakları kırıp açmışlar. Tarım arazileri Köstebek yuvası haline geldi. Artık gereğinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

İznik'te defineciler tarlaları köstebek yuvasına çevirdi

İznik'te defineciler tarlaları köstebek yuvasına çevirdi

İznik'te defineciler tarlaları köstebek yuvasına çevirdi

İznik'te defineciler tarlaları köstebek yuvasına çevirdi

İznik'te defineciler tarlaları köstebek yuvasına çevirdi

İznik'te defineciler tarlaları köstebek yuvasına çevirdi
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - Son Dakika Haberleri
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Haber: İznik'te defineciler tarlaları köstebek yuvasına çevirdi - Haberler
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