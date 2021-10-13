İzmit'te ilkokul öğrencilerine jandarma teşkilatı tanıtıldı - Haberler
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İzmit'te ilkokul öğrencilerine jandarma teşkilatı tanıtıldı

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
İzmit'te ilkokul öğrencilerine jandarma teşkilatı tanıtıldı

İzmit'teki Emek Dayanışma İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere jandarma teşkilatı tanıtıldı.

KOCAELİ (AA) - İzmit'teki Emek Dayanışma İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere jandarma teşkilatı tanıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 556 öğrencinin eğitim gördüğü okulda jandarma teşkilatının tanıtımına ilişkin etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, öğrenciler jandarma hakkında bilgilendirilirken, trafik kuralları ve suçtan korunma yolları konularında eğitim verildi.

Arama kurtarma köpeği "Kor" ve iz takip köpeği "Dev"in gösterilerini öğrenciler ilgiyle izledi.

İzmit'te ilkokul öğrencilerine jandarma teşkilatı tanıtıldı

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmit'te ilkokul öğrencilerine jandarma teşkilatı tanıtıldı - Haberler
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