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İZMİT'TE BİNLERCE KİŞİYLE FENER ALAYI DÜZENLENDİ

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İZMİT'TE BİNLERCE KİŞİYLE FENER ALAYI DÜZENLENDİ

İZMİT'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Kentin en işlek caddelerinde binlerce kişi meşalelerle yürüdü.

Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocaeli Valiliği tarafından fener alayı düzenlendi. Yürüyüşe kent protokolünün yanı sıra, binlerce kişi katıldı. Anıtpark Meydanı'nda başlayan yürüyüşte kentin işlek caddelerinde ellerinde meşalelerle yürüyen vatandaşlar güzel görüntüler oluşmasına neden oldu. Yol boyunca yürüyen İzmitliler, pankart ve bayrak açarak marşlar ve şarkılar söyledi.

İZMİT'TE BİNLERCE KİŞİYLE FENER ALAYI DÜZENLENDİ

İZMİT'TE BİNLERCE KİŞİYLE FENER ALAYI DÜZENLENDİ

İZMİT'TE BİNLERCE KİŞİYLE FENER ALAYI DÜZENLENDİ

İZMİT'TE BİNLERCE KİŞİYLE FENER ALAYI DÜZENLENDİ

İZMİT'TE BİNLERCE KİŞİYLE FENER ALAYI DÜZENLENDİ

İZMİT'TE BİNLERCE KİŞİYLE FENER ALAYI DÜZENLENDİ

İZMİT'TE BİNLERCE KİŞİYLE FENER ALAYI DÜZENLENDİ

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