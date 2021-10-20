İzmit Sepetçiler Köyü'ne modern park

KOCAELİ (Bültenler) - Gerçekleştirdiği yatırımlar ile ilçe merkezlerindeki park, bahçe ve spor tesislerini arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların hayatına değer katan icraatlarını da yerine getiriyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi Sepetçiler Köyü'ne içerisinde yürüyüş yolları ile çocuk oyun grupların olacağı bir park inşa ediliyor.

BASKET SAHASI, ÇOCUK OYUN GRUBU

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından inşa edilen Sepetçi Köyü Parkı'nda 6,5x8 metre ölçülerinde Basketbol sahası, 136 metrekare iki adet kulesi olan çocuk oyun grubu, bir adet fitness takımı, 160 metre panel çit, 70 metre taş duvar ve yürüyüş yolları bulunacak.

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