İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1,8 milyon lira ceza kesildi - Haberler
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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1,8 milyon lira ceza kesildi

AA / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Kocaeli'de, İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 804 bin 776 lira para cezası uygulandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 804 bin 776 lira para cezası uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri İzmit Körfezi'nde Çevre ve Şehircilik Daire Başkanlığına bağlı çevre kontrol deniz botlarıyla denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde bir limanda demirli Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisinin kirliliğe sebebiyet verdiğini tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, liman çevresinde önlem alarak geminin etrafına güvenlik bariyeri ve sosis petler çekip kirliliğin yayılmasını önledi.

Denize kirli balast döktüğü belirlenen "Princess Rawya" adlı gemiye 1 milyon 804 bin 776 lira para cezası kesildi.

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1,8 milyon lira ceza kesildi

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1,8 milyon lira ceza kesildi

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1,8 milyon lira ceza kesildi

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1,8 milyon lira ceza kesildi
AA / Şengül Azbay - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye yaklaşık 1,8 milyon lira ceza kesildi - Haberler
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