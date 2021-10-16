İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 28 bin 355 lira ceza - Haberler
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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 28 bin 355 lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesindeki limanda demirli, Panama bandıralı kuru yük gemisine, hidrolik yağ sızdırarak İzmit Körfezi'ni kirlettiği gerekçesiyle 3 milyon 28 bin 355 lira para cezası uygulandı.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesindeki limanda demirli, Panama bandıralı kuru yük gemisine, hidrolik yağ sızdırarak İzmit Körfezi'ni kirlettiği gerekçesiyle 3 milyon 28 bin 355 lira para cezası uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerince, İzmit Körfezi'nde yapılan kontrollerde, Dilovası ilçesinde bir limanda demirli olan Panama bandıralı 'Asl Lisa' isimli kuru yük gemisinin denize hidrolik yağ sızdırdığı tespit edildi. Ekipler tarafından gemiye 3 milyon 28 bin 355 lira ceza para cezası kesildi. Deniz kirliliğinin yaşandığı bölgede temizlik çalışması başlatıldı.


İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 28 bin 355 lira ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 28 bin 355 lira ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 28 bin 355 lira ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 28 bin 355 lira ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 28 bin 355 lira ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 28 bin 355 lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 28 bin 355 lira ceza - Haberler
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