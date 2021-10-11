İzmit Körfezi'nde yasa dışı avlanan 150 kilogram midye denize bırakıldı - Haberler
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İzmit Körfezi'nde yasa dışı avlanan 150 kilogram midye denize bırakıldı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
İzmit Körfezi'nde yasa dışı avlanan 150 kilogram midye denize bırakıldı

Kocaeli'de yasa dışı avlandığı tespit edilen 150 kilogram midye denize bırakıldı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yasa dışı avlandığı tespit edilen 150 kilogram midye denize bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ve su ürünlerinin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında yasak midye avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine Deniz Polisi botuyla çalışma başlatıldı.

İzmit Körfezi'nde midye avcılığı yapan 6 kişi tespit eden ekipler, içinde 150 kilogram midye bulunan 6 metrelik tekneye el koyarak kişiler hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet'ten idari işlem uyguladı.

Midyeler, ekiplerin gözetiminde denize bırakıldı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmit Körfezi'nde yasa dışı avlanan 150 kilogram midye denize bırakıldı - Haberler
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