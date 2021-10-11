İzmit Körfezi'nde kaçak midye avlayan 6 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel
İZMİT Körfezi'nde kaçak midye avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen deniz polisi, isimsiz bir teknede avcılık yapan 6 kişiyi yakaladı.
KOCAELİ (DHA) - İZMİT Körfezi'nde kaçak midye avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen deniz polisi, isimsiz bir teknede avcılık yapan 6 kişiyi yakaladı. Teknedeki 150 kilogram midye tekrar denize bırakıldı.
İzmit Körfezi'nde kaçak midye avcılığı yapıldığı ihbarını alan deniz polisi ekipleri, harekete geçti. 6 metre uzunluğundaki isimsiz bir teknede kaçak avcılık yapan 6 kişiyi yakalayan polis, tekneye el koyarak kıyıya çekti. Teknede bulunan yaklaşık 150 kilogram midye, doğal yaşam ortamı olan denize geri bırakıldı. Yakalanan 6 kişiye idari para cezası uygulandı.