İzmit Körfezi'nde kaçak midye avlayan 6 kişi yakalandı - Haberler
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İzmit Körfezi'nde kaçak midye avlayan 6 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel
İzmit Körfezi'nde kaçak midye avlayan 6 kişi yakalandı

İZMİT Körfezi'nde kaçak midye avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen deniz polisi, isimsiz bir teknede avcılık yapan 6 kişiyi yakaladı.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT Körfezi'nde kaçak midye avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen deniz polisi, isimsiz bir teknede avcılık yapan 6 kişiyi yakaladı. Teknedeki 150 kilogram midye tekrar denize bırakıldı.

İzmit Körfezi'nde kaçak midye avcılığı yapıldığı ihbarını alan deniz polisi ekipleri, harekete geçti. 6 metre uzunluğundaki isimsiz bir teknede kaçak avcılık yapan 6 kişiyi yakalayan polis, tekneye el koyarak kıyıya çekti. Teknede bulunan yaklaşık 150 kilogram midye, doğal yaşam ortamı olan denize geri bırakıldı. Yakalanan 6 kişiye idari para cezası uygulandı.


İzmit Körfezi'nde kaçak midye avlayan 6 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmit Körfezi'nde kaçak midye avlayan 6 kişi yakalandı - Haberler
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