İzmit Körfezi'nde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu (2) - Haberler
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İzmit Körfezi'nde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu (2)

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel
İzmit Körfezi'nde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu (2)

DENİZANASI ÖLÜMLERİ İNCELENECEKKocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Halim Aytekin Ergül, denizanası ölümleriyle ilgili ölçümler yapılacağını belirterek, "Konu ile ilgili elimizde bir ölçüm sonucu olmadığı için bir şey söylemek zor.

DENİZANASI ÖLÜMLERİ İNCELENECEK

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Halim Aytekin Ergül, denizanası ölümleriyle ilgili ölçümler yapılacağını belirterek, "Konu ile ilgili elimizde bir ölçüm sonucu olmadığı için bir şey söylemek zor. Fotoğraflardan, aldıkları besinlere bağlı, kontaminasyona bağlı bir ölüm gibi görünmüyor. Ortam koşullarına adapte olma kabiliyetleri yüksek organizmalardır ama ani sıcaklık değişimleri, oksijen derişiminde azalma gibi hususlar etkili olmuş olabilir. Kuvvetli rüzgarlar, alt tabakadaki oksijen derişimi düşük suları yüzeye çıkarmış olabilir. Akıntılar tarafından sürüklenmiş ve karaya vurmuş olabilirler. Olasılıklar artırılabilir ancak bir ölçüm sonucu olmadan konuşmak afaki olur" diye konuştu.


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